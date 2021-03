Passagierrekord am BER erwartet - auf niedrigem Niveau

Ein Reisender wartet im Sicherheitsbereich im Terminal 1 des BER auf seinen Abflug.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Schönefeld. Weniger als ein Zehntel der üblichen Fluggastzahl gibt es in Berlin. Doch weil der BER erst mitten in der Pandemie ans Netz ging, bringen schon ein paar zusätzliche Mallorca-Flüge ungewohnten Andrang.

Im Hauptterminal des neuen Flughafens BER werden mit Ferienbeginn an diesem Wochenende so viele Passagiere erwartet wie nie zuvor. Es werden nach Betreiberangaben aber nur etwa 15.000 pro Tag sein, ein Bruchteil dessen, was vor der Corona-K