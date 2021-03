Alkohol-Konsum in der Krise zurückgegangen

Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr 86,9 Liter Bier getrunken.

Sven Braun/dpa

Wiesbaden. Es ist der stärkste Einbruch innerhalb der vergangenen zehn Jahre: Die Menschen in Deutschland haben in der Corona-Krise weniger Alkohol getrunken als zuvor. Dafür geht die Kurve eines anderes Genußmittels in die Höhe.

In der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland weniger Alkohol getrunken als zuvor - gleichzeitig aber mehr geraucht. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr 86,9 Liter Bier getrunken, das waren 5 Liter weniger als im Jahr 2019, wie das