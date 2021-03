"Sorry we’re closed" soll es von Gründonnerstag bis Ostermontag deutschlandweit heißen.

Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Was genau bedeuten die geplanten „Ruhetage“ für die Wirtschaft? Niemand weiß das so ganz genau. In Verunsicherung mischt sich Ärger über die Politik.

Bei vielen Wirtschaftsverbänden haben die Telefone nicht mehr still gestanden: Der von Bund und Ländern beschlossene Oster-Lockdown hat für große Verunsicherung bei vielen Unternehmen gesorgt - und für massive Kritik.„Die Stimmung ist unter