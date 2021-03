Handel erwartet großen Kundenandrang am Karsamstag

Zahlreiche Kunden warten auf die Öffnung einer Filiale von Aldi in Hannover.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. In fünf Tagen nur einen Tag, um den Kühlschrank aufzufüllen? Da müssen die Verbraucher dieses Jahr an Ostern wohl durch. Der Handel will für volle Regale sorgen - hält von der Maßnahme aber wenig.

In Supermärkten und Discountern müssen sich Kunden und Betreiber am Mittwoch und Samstag vor Ostern auf größeren Andrang einstellen. Grund ist die von Bund und Ländern geplante Schließung des Einzelhandels am Gründonnerstag. Sie ist Teil de