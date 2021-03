Beratungen am Dienstag: Erlebt die Autoindustrie jetzt einen Strukturwandel?

Beim "Autogipfel" werden die Vertreter der Branche mit guten Bilanzen aufwarten können – trotz des Krisen-Coronajahres 2020.

imago images/Future Image

Berlin. Am Dienstag findet eine Neuauflage des "Autogipfel" von Kanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Autobranche statt.

Das historische Corona-Krisenjahr 2020 hat viele Unternehmen an den Rand des Abgrunds gebracht und sich tief in die Geschäftsergebnisse eingefressen. Bei den deutschen Autobauern standen zeitweise die Bänder still, als im Frühjahr mit dem L