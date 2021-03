Nutzung von digitalem Banking steigt in Pandemie kräftig

Die Nutzung von digitalem Banking ist in der Corona-Pandemie kräftig gestiegen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Frankfurt am Main. Immer mehr Menschen nutzen das Internet oder Apps für Bankgeschäfte. Im Corona-Jahr 2020 hat sich dieser Trend nochmals beschleunigt, auch weil es immer weniger Bankfilialen gibt.

Digitales Banking hat in der Corona-Pandemie einen Schub bekommen. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland drei Millionen mehr Menschen als im Vorjahr Bankgeschäfte über das Internet oder eine Banking-App getätigt, zeigt eine Studie von IN