Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaft, warnt vor sozialen Spaltungen.

Berlin. Welche Folgen hat die anhaltende Pandemie, wer ist besonders betroffen? Eine „Wirtschaftsweise“ sieht vor allem eine Gefahr.

Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm hat vor der Gefahr von sozialen Spaltungen in der Corona-Krise gewarnt. „Die unteren Einkommensgruppen gehören zu den größten Verlierern in der Corona-Krise, in vielfacher Hinsicht“, sagte Grimm der Deu