Das OPEC-Logo am Sitz der Organisation Erdöl-exportierender Länder in Wien.

Lisi Niesner/epa/dpa

Singapur. Autofahrer werden es noch nicht an der Zapfsäule merken, aber die Preise fürs Öl sind ins Rutschen gekommen. Die Entwicklung durchkreutz die Preispolitik der Ölverbunds Opec+

Die Ölpreise haben am Ende einer verlustreichen Woche weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Freitagmorgen 62,60 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisc