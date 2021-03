Im vergangenen Jahr hat die ZF-Division am Dümmer einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Diepholz. Das Corona-Jahr hat auch bei ZF am Dümmer Spuren hinterlassen. Auf 6,7 Milliarden Euro ist der Umsatz gesunken, wie Divisionschef Peter Holdmann am Donnerstag mitteilte. 300 Mitarbeiter haben bereits von Altersteilzeitregelungen Gebrauch gemacht, mit denen ZF die Mitarbeiterzahl in den kommenden Jahren reduzieren will.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde bekannt: Geschäftsleitung und Betriebsrat der ZF-Division am Dümmer beraten darüber, wie die Standorte am Dümmer künftig aufgestellt sein werden – auch personell. Jetzt steht fest: Mindestens 300 Mitarb