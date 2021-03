Pandemiesorgen trüben die Stimmung an den Börsen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Pandemiesorgen lasten wieder etwas stärker auf dem deutschen Aktienmarkt.

Nachdem der Dax tags zuvor noch minimal im Plus geschlossen hatte, gab der hiesige Leitindex am Mittwoch nun um 0,35 Prozent auf 14.610,39 Punkte nach.Börsianer sehen das Börsenbarometer derzeit auf Konsolidierungskurs, nachdem es in der V