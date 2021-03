Gewinnmitnahmen an Frankfurter Börse nach Dax-Rekordhoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Im Sog schwacher US-Börsen ist der deutsche Aktienmarkt am sogenannten großen Verfallstag ins Minus gerutscht.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,55 Prozent auf 14.694 Punkte, nachdem er am Vortag mit 14.804 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an. Der MDax der m