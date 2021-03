Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Pandemiesorgen vor allem in Europa und schwache Vorgaben der Überseebörsen lasten zur Wochenmitte auf dem Dax.

Der deutsche Leitindex büßte am Mittwoch in den Anfangsminuten 0,68 Prozent auf 14.562,71 Punkte ein, nachdem es zuvor schon an den Börsen in den USA und Asien nach unten ging. Der MDax verlor 0,69 Prozent auf 31.532,39 Punkte und der Euroz