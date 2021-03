Anleger nach Dax-Rekord in Vorwoche vorsichtiger

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Etwas gedämpfter fällt zum Start der neuen Woche die Stimmung am deutschen Aktienmarkt aus.

Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland scheinen die Anleger nach den jüngsten Rekorden etwas auf die Bremse zu treten. Der Dax fiel am Montag zum Start um 0,39 Prozent auf 14.563,48 Punkte. In der Vorwoche hatte der