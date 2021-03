Der Automobilbranchen stehen schwere Zeiten bevor, sagt Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. Die Akzeptanz von E-Autos in Niedersachsen ist gering.

Jan Woitas

Osnabrück. Mehr als jedes fünfte bundesweit neuzugelassene Fahrzeug im Februar war ein E-Auto. Von diesen Erfolgsmeldungen für die Antriebstechnologie, auf die Politik und deutsche Automobilkonzerne setzen, zeigen sich die Niedersachsen laut einer Allensbach-Umfrage allerdings unbeeindruckt. Mehr als die Hälfte lehnt demnach den Kauf eines Elektrofahrzeugs ab. Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt prognostiziert schwere Zeiten für die Branche.

Automobilhersteller Audi will den Verbrennungsmotor nicht mehr weiterentwickeln, Volkswagen will in diesem Jahr die Lieferung von E-Autos verdoppeln und beim BMW soll bis 2030 jedes zweite Auto elektrisch sein. Doch trifft die auf E-Mobilit