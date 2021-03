VW-Kernmarke will wieder aufholen

Fabrikneue VW Golf Variant auf dem Werksgelände von Volkswagen in Zwickau.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wolfsburg. Die Pandemie machte auch Volkswagen im letzten Jahr schwer zu schaffen. Zuletzt ging es wieder aufwärts. Der Wolfsburger Konzern wil in diesem Jahr kräftig investieren.

Die Kernmarke von Volkswagen will nach dem spürbar schwächeren Pandemie-Jahr 2020 rasch aufholen. Für die kommenden Monate werde „eine deutliche Steigerung“ der Auslieferungen angepeilt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mit.