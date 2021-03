BMW kündigt für 2021 deutlich besseres Ergebnis an

Die BMW Konzernzentrale in München. Das Unternehmen legt seinen Geschäftsbericht vor.

Peter Kneffel/dpa

München. Nach dem schwierigen Corona-Jahr 2020 soll es 2021 für BMW wieder aufwärts gehen. Dabei setzt der Autobauer unter anderem auf vernetzte und vollelektrische Fahrzeuge.

Der Autobauer BMW erwartet nach dem Umsatz- und Gewinnrückgang des vergangenen Jahres eine deutliche Erholung. Vorstandschef Oliver Zipse sagte am Mittwoch in München: „Wir sind mit hoher Dynamik in das neue Jahr gestartet und wollen schnel