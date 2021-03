Die BMW Konzernzentrale in München. Das Unternehmen legt seinen Geschäftsbericht vor.

Peter Kneffel/dpa

München. Trotz aller Vorsicht wegen der Corona-Krise und der Versorgung mit Halbleitern zeigt sich BMW für 2021 optimistisch. Der Start war schon mal sehr gut.

Nach drei Jahren mit sinkenden Gewinnen peilt BMW für 2021 „einen deutlichen Anstieg beim Konzernergebnis vor Steuern“ an. Vorstandschef Oliver Zipse sagte in München: „Wir sind mit hoher Dynamik in das neue Jahr gestartet und wollen schnel