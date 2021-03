Fachkräfte dringend gesucht.

Klingenberg am Main. Viele junge Ingenieure reizt eine Karriere in der Großstadt oder im Ausland - aber in Arnstorf, Allendorf oder Klingenberg? Im Kampf um gute Fachkräfte haben die oft wenig bekannten Weltmarktführer auf dem Land aber auch ein paar Trümpfe.

In Deutschland sind seit Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr 739 000 Stellen verloren gegangen, die Zahl der Arbeitslosen ist auf 2,9 Millionen gestiegen. Aber viele Familienunternehmen suchen gerade jetzt verstärkt Personal.„Für sie ist