Osnabrück. Jetzt online: Der dritte Teil des Podcasts „Windmacher“ über die Verbindungen des Windenergieunternehmers Hendrik Holt in höchste Kreise der Politik in Deutschland und im Ausland, seinen Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz und Hochstapelei.

Das Emsland war Jungunternehmer Hendrik Holt offenbar schon lange nicht mehr genug. Er dachte in den ganz großen Dimensionen und bewegte sich in den höchsten Kreisen der Politik. Dabei traf er nicht nur Politiker in Deutschland, sondern unter anderem auch Staatspräsidenten Simbabwes oder EU-Kommissare. Wie schaffte er es, solch hochrangige Persönlichkeiten zu treffen? Und was treibt Hendrik Holt an? Unter anderem darüber spricht der Reporter Dirk Fisser im dritten Teil des Podcasts „Windmacher“ mit Moderatorin Anna Scholz.



Dabei spielt die Münchner Sicherheitskonferenz eine Rolle, auf der Holt mit seinem Unternehmen neben Weltkonzernen wie Siemens und Allianz als Sponsor auftrat, ebenso wie ein Treffen zwischen dem Jungunternehmer und seinen Geschäftspartnern mit Vertretern der Politik in der Parlamentarischen Gesellschaft.

Es geht aber auch um Hochstapelei insgesamt. Wie schaffen es Hochstapler vom Hauptmann von Köpenick über Frank Abagnale aus dem Hollywood-Film „Catch me if you can“ bis zu Hendrik Holt die Menschen zu täuschen? Mehr dazu im dritten Teil des Windmacher-Podcasts.

