Daten verschlüsselt: Ein Unternehmen aus Niedersachsen ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Für die Wirtschaft bleiben die Kriminellen aus dem Netz ein Problem.

Zacharie Scheurer

Löningen/Osnabrück. Nicht einmal ein halbes Jahr ist es her, dass der Osnabrücker Kupferhersteller KME seine Produktion aufgrund eines Hackerangriffs drastisch einschränken musste, jetzt stehen bei einem weiteren Mittelständler die Anlagen still. Wie die Hacker den Weg in die digitale Infrastruktur fanden ist unklar. Wollen Cyberkriminelle wieder ein Unternehmen erpressen?

Eigentlich stellt die Firma Remmers an ihrem Standort im niedersächsischen Löningen unter anderem Holzfarben und -lacke sowie Bodenbeschichtungen her. Aktuell steht die Produktion jedoch still, wie Unternehmenssprecher Christian Behrens uns