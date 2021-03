Das Wort „Dax“ steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Wand.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main. Gute Vorgaben und Rekorde von der Wall Street sowie positive Konjunkturdaten haben dem deutschen Aktienmarkt einen Schub gegeben.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,55 Prozent im Plus bei 14 540,31 Punkten. Damit nähert sich der deutsche Leitindex wieder dem Rekordhoch bei 14.595 Punkten vom vergangenen Donnerstag.Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Die