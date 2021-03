Das Wort „Dax“ steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Wand.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main. Nach der Kursrally der vergangenen Woche ist die Frankfurter Aktienbörse weiter in Rekordlaune. Doch angesichts der Coronavirus-Infektionszahlen warnen Experten vor Rückschlägen.

Nach der Kursrally der Vorwoche ist der Dax freundlich in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex 0,34 Prozent höher bei 14.552 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donners