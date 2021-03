Ein Arbeiter montiert ein Fahrzeug von FAW-Volkswagen.

Zhang Nan/Xinhua/dpa

Wolfsburg. Volkswagen bringt weltweit wieder mehr Fahrzeuge an den Mann. Doch die Bilanz in Europa sieht nicht so rosig aus.

Die weltweiten Verkäufe des Volkswagen-Konzerns haben im Februar wieder deutlich zugelegt - auf dem Heimatmarkt Westeuropa sieht es nach den Corona-Einbrüchen aber nach wie vor düster aus.Vor allem dank sehr starker Zuwächse in China stand