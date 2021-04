Photovoltaikanlagen erleben einen Boom, das Unternehmen Meyer Burger will ab Ende Mai Solarzellen und Module in Deutschland produzieren. Gibt es eine Chance für eine Solarindustrie 2.0 in Deutschland?

Uwe Anspach

Osnabrück. Ende Mai soll es losgehen: Im Herzen der ehemaligen deutschen Solarindustrie, in Bitterfeld-Wolfen, beginnt das Unternehmen Meyer Burger mit der Produktion von Solarzellen. In Freiberg geht zudem das Modulmontagewerk an den Start. Ist das der Startschuss für ein Revival der Solarindustrie in Deutschland? Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht dafür Chancen.

Es gibt einen regelrechten Boom: Noch nie sind in Deutschland so viele Solaranlagen auf Eigenheimdächern gebaut worden wie im Jahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich laut Bundesverband Solarwirtschaft ihre Zahl verdoppelt. Insgesamt gi