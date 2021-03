Benzinpreise steigen weiter an – wo Sie im Norden am günstigsten tanken

Die Benzinpreise in Deutschland sind auf einem Jahreshoch und könnten in der zweiten Jahreshälfte sogar noch weiter steigen.

Felix König/dpa

Berlin. Für Osnabrücker Autofahrer macht es derzeit keinen Spaß an die Tankstelle zu fahren. Der Spritpreis ist so hoch, wie schon lange nicht mehr.

Die Fahrt zur Tankstelle macht deutschen Autofahrern aktuell wenig Spaß. Die Benzinpreise steigen weiter und sind so hoch, wie noch nie in diesem Jahr. In manchen Städten liegt der Preis für Super schon über 1,50 Euro. Ein Ende der Preiserh