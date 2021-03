150.000 Überwachungskameras in den USA angezapft

In den USA sind 150.000 Überwachungskameras einem Hacker-Angriff zum Opfer gefallen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

San Francisco. Der Angriff auf einen Anbieter für Sicherheitskameras rückt in den USA die Diskussion um Bilderkennungssoftware in den Fokus. Auch auf Kameras in öffentlichen Gebäuden wurde zugegriffen.

Hacker haben nach einem Bloomberg-Medienbericht 150.000 Überwachungskameras unter anderem in Krankenhäusern, Gefängnissen und Schulen angezapft. Betroffen war auch der Elektroauto-Hersteller Tesla. Die Hacker sollen Aufnahmen vom Standort S