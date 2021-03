Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start wieder nach oben gearbeitet und einen Rekord markiert.

Am Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,37 Prozent höher bei 14.433,95 Punkten. Bereits am Montag hatte er eine Bestmarke aufgestellt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,96 Prozent auf 31.612,49