Zwölf Euro Mindestlohn fordert die Gewerkschaft NGG für die Fleischwirtschaft, nach einer kurzen Einarbeitungszeit soll dieser auf 14 Euro steigen. Am Donnerstag beginnen Tarifgespräche.

Hendrik Schmidt/dpa

Osnabrück. Die Arbeits- und Lebensbedingungen von 160.000 Beschäftigten in der Fleischwirtschaft sollen weiter verbessert werden. So zumindest sieht es die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), nachdem seit Januar Werkverträge Geschichte sind. Am Donnerstag Tarifverhandlungen zwischen der NGG und den Arbeitgebern. Letztere sind laut DGB-Vorständin Anja Piel „auf Bewährung“.

Seit zwei Monaten gibt es sie nicht mehr, die Werkverträge in der Fleischbranche. Doch hat sich die Arbeits- und Lebenssituation der ehemaligen Werkvertragler dadurch verbessert? Das kommt sehr auf den Einzelfall an, sagt Szabolcs Sepsi, Te