Überraschend stark ist Chinas Außenhandel im Januar und Februar 2021 gewachsen.

Lian Zhen/XinHua/dpa

Peking. Obwohl die Welt durch die Corona-Pandemie in der Rezession steckt, profitiert China von einem unerwarteten Boom seines Außenhandels. Welchen Vorteil kann die deutsche Wirtschaft daraus ziehen?

Nach dem schwierigen Corona-Jahr zeigt China ungewöhnlich starkes Wachstum.Die chinesischen Exporte machten in den ersten beiden Monaten des Jahres in US-Dollar berechnet einen Sprung um Plus 60,6 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die Zoll