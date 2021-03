Daimler baut Stammwerk in Stuttgart zu Elektro-Campus um

Das Mercedes-Benz Werk Untertürkheim. Der Standort soll künftig mehr Elektro-Aufgaben bekommen als ursprünglich geplant.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Bei der Antriebstechnik ist der Stammsitz in Untertürkheim seit jeher Maßstab für die Mercedes-Fabriken weltweit. Monatelang wurde um die Zukunft des Traditionsstandorts gestritten. Jetzt gibt es einen Plan.

Das Daimler-Stammwerk in Stuttgart soll auch im Elektrozeitalter der wichtigste Standort des Konzerns für die Antriebstechnologie sein. Mehr als 400 Millionen Euro nimmt der Konzern in die Hand, um in Untertürkheim den „Mercedes-Benz Drive