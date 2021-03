Viele im Ausland aktive Unternehmen haben mit Schwierigkeiten bei Lieferketten und Logistik aufgrund der Pandemie zu kämpfen.

Daniel Reinhardt/dpa

Berlin. Nur 17 Prozent der deutschen Firmen erwarten in den kommenden zwölf Monate bessere Geschäfte als im vergangenen Jahr. Hoffnung macht das internationale Geschäft in Europa und China.

International tätige deutsche Unternehmen beurteilen die Aussichten für ihre globalen Geschäfte einer Umfrage in der Corona-Pandemie so schlecht wie nie. Lediglich 17 Prozent der Firmen erwarten in den kommenden zwölf Monate bessere Geschäf