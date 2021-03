Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienindex Dax hat zum Wochenbeginn eine Bestmarke erreicht.

Der Leitindex baute nach freundlichem Start seine Gewinne stetig aus und stellte am Nachmittag mit 14.402 Punkten den nächsten Rekord auf. Am Ende brachte der Dax mit 14.380,91 Punkten ein Plus von 3,31 Prozent über die Ziellinie. Der MDax