Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Steigende Renditen am US-Anleihemarkt haben am Freitag für einen weiteren Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt gesorgt.

Gleich zum Handelsstart sackte der Dax wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Noch zur Wochenmitte erst war der Leitindex bis knapp unter 14.200 Punkte gestiegen und hatte damit einen Rekord aufgestellt. Der aktuelle Zinsanstieg bei US-