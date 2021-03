Wenig Frauen in Topetagen

Cornelia Walde steht im John Deere Showroom auf einem Häcksler des Herstellers. Walde leitet das Werk in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz).

Oliver Dietze/dpa

Frankfurt/Main. Die Corona-Krise trifft Frauen, die sich vor wenigen Jahren selbstständig gemacht haben, besonders hart. Zugleich arbeiten sie häufig in Berufen mit hohen Infektionsrisiken und Dauerbelastungen.

Stärkere Belastungen in der Corona-Pandemie und vergleichsweise wenig Posten in der Topetage der deutschen Wirtschaft: Anlässlich des Internationalen Frauentags an diesem Montag gibt es Experten zufolge kaum Grund zum Jubeln.In börsennotier