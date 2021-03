„Das Jahr 2020 war geprägt von beispiellosen Turbulenzen“: Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftleitung der Merck KGaA.

Arne Dedert/dpa

Darmstadt. Die weltweite Forschung an Corona-Impfstoffen und ein Milliarden-Zukauf im Halbleitergeschäft treiben Merck an. Die Darmstädter können so Dämpfer in der Pandemie wettmachen. Dieses Jahr soll es weiter aufwärts gehen.