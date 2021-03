Corona-Selbsttests: So läuft der Verkaufsstart bei Aldi und Lidl

Aldi verkauft ab dem 6. März diese Corona-Selbsttests. Was Sie über das Angebot wissen müssen.

dpa/Fabian Strauch

Berlin. Ab dem 6. März bieten sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd in ihren Filialen Corona-Selbsttests an. Auch Lidl hat Antigentests ab Samstag im Sortiment. So läuft der Verkaufsstart bisher.

Der Discounter Aldi verkauft ab Samstag deutschlandweit Corona-Selbsttests. Pro Kunde werde die Abgabemenge auf eine Packung begrenzt, damit möglichst viele Kunden zum Zuge kämen, teilten Aldi Nord und Aldi Süd am Mittwoch mit. Aldi be