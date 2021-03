Autovermieter Sixt übergibt das Steuer an seine Söhne

Familienbande: Erich (l-r), Konstantin und Alexander Sixt.

Matthias Balk/dpa

Pullach im Isartal. Der Autovermieter Erich Sixt hat aus einem Kleinbetrieb einen Konzern geschmiedet. Ein halbes Jahrhundert stand er an der Spitze - nun macht er Feierabend.

Generationswechsel an der Spitze von Deutschlands größtem Autovermieter: Mitten in der Corona-Krise übergibt der 76-jährige Vorstandschef und Großaktionär Erich Sixt das Steuer an seine Söhne Alexander und Konstantin.Nach der Hauptversammlu