Kundgebung der IG Metall auf dem Holzmarkt in Jena.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main. In der Nacht auf Dienstag startet die IG Metall bundesweite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Die Pandemie erzwingt schon am Aktionstag zuvor neue Protestformen.

Mit Aktionen in Hunderten Betrieben hat sich die IG Metall am Montag für ihre Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie warmgelaufen.Diese sollen bereits in der Nacht zum Dienstag und damit unmittelbar nach Ende der Friedens