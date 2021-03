Kritik an Klöckners Ideen für neue EU-Agrarfinanzierung

Im Ringen um die nationale Umsetzung der künftigen Agrar-Fördergelder aus Brüssel hat das Bundesministerium Eckpunkte vorgelegt.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die nationalen Landwirtschaften werden auch mit hunderten Milliarden aus EU-Töpfen finanziert. Ministerin Klöckner hat nun eine Idee präsentiert, wie dieses Geld in Deutschland genutzt werden soll.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stößt mit ihren Vorschlägen zur künftigen EU-Agrarfinanzierung in Deutschland bei Umweltorganisationen auf Kritik. Sie kündigte am Montag an, „mit Augenmaß“ vorzugehen.„Allen ist klar, dass es