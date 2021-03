Okonjo-Iweala tritt bei WTO mit großem Arbeitsprogramm an

Ngozi Okonjo-Iweala, neue Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), nimmt an einer Sitzung des Allgemeinen Rates der WTO teil.

Fabrice Coffrini/KEYSTONE/AFP POOL/dpa

Genève. „Ich bin eine Macherin“, versprach Ngozi Okonjo-Iweala bei ihrer Bewerbung für den Spitzenposten bei der Welthandelsorganisation. Nun ist die Nigerianerin neue Chefin - und hat sich viel vorgenommen.

Die nigerianische Ökonomin Ngozi Okonjo-Iweala hat die Leitung der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf übernommen.Die 66-Jährige hat viel vor: Sie will die zuletzt zerstrittene Staatenorganisation aus der Krise führen und schon in den kom