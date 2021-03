Dax steigt über 13.900 Punkte - Guter Start in den März

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Dank einer Beruhigung an den Anleihemärkten hat der deutsche Aktienmarkt deutlich erholt den Monat März begonnen.

Der Leitindex Dax lag am Nachmittag 1,02 Prozent im Plus bei 13.926,23 Punkten. Noch besser lief es für die Indizes hinter dem Dax: So verbuchte der MDax einen Zuwachs von 2,02 Prozent auf 31.901,74 Punkte, der SDax zog um 1,86 Prozent auf