Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Eine Beruhigung an den Anleihemärkten hat den Dax am Montag wieder in die Gewinnspur gebracht.

Mit plus 1,19 Prozent auf 13.950,62 Punkte begann der neue Monat März positiv.Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,64 Prozent auf 31.783,12 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund eineinhalb Prozent.Die Rend