Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt tut sich weiter schwer auf dem Weg nach oben.

Der Leitindex Dax ging am Donnerstag mit einem Minus von 0,69 Prozent auf 13.879,33 Punkte aus dem Handel.Zu Beginn war er nach gut einer Woche wieder über die Marke von 14.000 Punkten gestiegen, kam dort aber schnell an seine Grenzen. Am