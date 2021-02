Das Logo des Telekommunikationsanbieters O2 ist an der Deutschlandzentrale zu sehen. O2 ist die Kernmarke von Telefonica Deutschland.

Sven Hoppe/dpa

München. Der Kundenservice von Dienstleistern ist im Umbruch. Früher riefen Kunden auch wegen Kleinigkeiten an, heute sollen solche Anfragen automatisiert auf Webseiten geklärt werden.

Der Telekommunikationskonzern Telefónica reduziert die Zahl der eigenen Call-Center von sieben auf fünf. Ein Standort in Essen mit derzeit etwa 500 Mitarbeitern und einer in Berlin mit 100 Beschäftigten werden an den schwedischen Dienstleis