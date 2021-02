Fresenius will Kosten drücken - Gewinn in Pandemie gesunken

Fresenius und Fresenius Medical Care haben ihre Jahreszahlen für 2020 mitgeteilt.

Arne Dedert/dpa

Bad Homburg vor der Höhe. Die Corona-Krise hat auch beim Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Spuren hinterlassen. In der Pandemie standen Betten leer, es wurde weniger operiert, Dialysepatienten verstarben. Nun stemmt sich Fresenius gegen die Seuche.

Nach einem Gewinnrückgang in der Corona-Krise will der Krankenhaus- und Gesundheitskonzern Fresenius die Kosten senken. Da in der Pandemie vorerst wenig Licht am Ende des Tunnels in Sicht ist, steuert das Dax-Unternehmen gegen und will mit