Nach dem frühlingshaften Wochenende bringt das Hoch „Ilonka“ auch in den kommenden Tagen reichlich Sonne - und Kundschaft in die Eisdielen.

Sven Hoppe/dpa

Seligenstadt. Ein guter Kaffee in der Sonne und dazu ein Eis: So sieht für viele Menschen der Frühlingsanfang aus. Doch in diesem Jahr ist es anders. „Das ist nicht der Saisonbeginn, den man gewohnt ist“, sagen auch die Eishersteller.

Trotz des schönes Wetters verzeichnen die Eisdielen in Deutschland keinen optimalen Saisonstart. Wegen des Lockdowns bleibt die gesamte Gastronomie geschlossen, das Eis kann nur zum Mitnehmen verkauft werden. „Wir genießen, dass der Frühlin