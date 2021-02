Ein Bitcoin-Logo ist auf einem Geldautomaten in Hongkong zu sehen.

Kin Cheung/AP/dpa

Frankfurt/Main. Der Bitcoin steigt und steigt. Immer mehr Anleger springen auf und befeuern den Kurs. Doch die Klettertour könnte Beobachtern zufolge aus dem Ruder laufen.

Die Rally bei den meisten Kryptowährungen hat sich am Wochenende fortgesetzt. So stieg der Bitcoin-Kurs am Sonntagmittag bis auf über 57.800 Dollar. Damit war er nochmal etwas teurer als bei seinem jüngsten Hoch vom Samstag.Zuletzt kostete