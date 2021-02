Forscher arbeiten an der Entwicklung von Super-Impfstoffen gegen das Coronavirus.

imago images/Fleig/Eibner-Pressefoto

Silver Springs/San Diego. Forscher in den USA stellen einen Super-Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht – und erklären was dafür passieren müsste.

Einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 bereitzustellen, dauerte nicht einmal ein Jahr. In der EU sind mittlerweile drei Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca zugelassen. Dem US-Immunologen Dennis Burton vom Walter Reed Army Inst