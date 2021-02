Der Chef des Sauneherstellers Müther, Ulrich Müther, sitzt in einem Ausstellungsraum in einer Sauna.

Fabian Strauch/dpa

Haltern am See. Neulich mal in der Sauna gewesen? Wohl kaum - zumindest wenn man sonst in öffentliche Schwitzräume geht, denn die sind coronabedingt geschlossen. Das kurbelt die Nachfrage nach privaten Saunen an.

Saunabauer sind gelassene Menschen. Sprechen sie über ihr Geschäft, so geht es auch um sie selbst: Wie oft sie saunieren und wie viele Gänge es sind - früher stets drei, heute auch mal nur einer.Und, natürlich, wie das ihr Immunsystem stärk