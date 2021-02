Ngozi Okonjo-Iweala: „Wenn wir die WTO nicht hätten, müssten wir sie erfinden.“

Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Genève. Die neue WTO-Chefin Okonjo-Iweala hat jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklungspolitik. Sie sieht in fairem Welthandel einen Weg zu mehr Wohlstand. Doch die Organisation ist in einer schweren Krise.

Nach dem Ende einer monatelangen US-Blockade ist die nigerianische Entwicklungsökonomin Ngozi Okonjo-Iweala zur neuen Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) ernannt worden.Die Entscheidung der 164 Mitgliedsländer fiel bei einer